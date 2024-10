Picchia e rapina l’ex compagno, arrestato peruviano (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’uomo ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale a causa di ferite riportate al collo. Fermato un 37enne con l'accusa di rapina, estorsione e lesioni Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’uomo ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale a causa di ferite riportate al collo. Fermato un 37enne con l'accusa di, estorsione e lesioni

