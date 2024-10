Lanazione.it - "Pausa studio" alla Normale: artisti e artiste raccontano i propri lavori agli allievi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Pisa, 7 ottobre 2024. Dopo il successo degli scorsi anni, allieve edel corso di Storia dell’arte della ScuolaSuperiore organizzano la terza edizione di- Conversazioni sul fare arte oggi, una rassegna di cinque incontri cone creativi contemporanei italiani, aperticittadinanza e pensati per coinvolgere un pubblico il più ampio possibile. Isabella Costabile, Alessandro Di Pietro, Silvia Rosi, Beatrice Bonino e Caterina De Nicola interverranno di volta in volta al Palazzo della Carovana, sede dellaa Pisa, sempre di martedì, sempre tra le 18:30 e le 19:30. Ogni incontro, moderato da uno o più studenti, si soffermerà su un lavoro recente (un’opera, una produzione o una mostra), per raccontarne il processo ideativo e creativo e la sua presentazione al pubblico.