Otto nuovi giovani entrano nella grande famiglia dell’Arciconfraternita della misericordia di San Casciano in Val di Pesa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domenica 6 Ottobre, giorno della Solennità della Madonna del Santo Rosario, si è svolta la Messa Solenne in Propositura, officiata dal parroco don Massimiliano Gori, con la vestizione di: Andrea Becagli, Giovanni Conti, Roberto Khalil, Jolanda Leszkiewicz, Lorenzo Morganti, Cosimo Papini, Piera Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domenica 6bre, giornoSolennitàMadonna del Santo Rosario, si è svolta la Messa Solenne in Propositura, officiata dal parroco don Massimiliano Gori, con la vestizione di: Andrea Becagli, Giovanni Conti, Roberto Khalil, Jolanda Leszkiewicz, Lorenzo Morganti, Cosimo Papini, Piera

Firenzetoday.it - Otto nuovi giovani entrano nella grande famiglia dell’Arciconfraternita della misericordia di San Casciano in Val di Pesa

Israele rafforza sicurezza per 7 ottobre. Nuovi raid alla periferia di Beirut - (Adnkronos) – Le autorità israeliane hanno rafforzato i livelli di sicurezza in Israele in vista del primo anniversario del massacro… L'articolo Israele rafforza sicurezza per 7 ottobre. Nuovi raid alla periferia di Beirut proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Leggi la notizia)

Guerra Israele-Libano, news in diretta: nuovi raid israeliani a sud di Beirut, almeno 12 morti. Israele ricorda vittime dell’attacco del 7 ottobre - Le ultime notizie dalla Guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news di oggi sul conflitto a Gaza.Continua a leggere . (Leggi la notizia)

Mister Movie | Nuovi Concorrenti Grande Fratello, ecco chi entra il 7 Ottobre - La nuova puntata del GF 18, condotta da Alfonso Signorini, è alle porte, e come sempre il reality show di Canale 5 riserva grandi sorprese. Uno dei rumor più scottanti riguarda proprio l’ingresso di nuove Concorrenti per sostituire Ilaria Clemente, che ha lasciato il programma perché in dolce ... (Leggi la notizia)