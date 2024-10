Laprimapagina.it - Orbetello. Madre e figlio trovati morti nel giardino di casa a San Donato

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La donna viene descritta come molto anziana. Secondo quanto riportano le testate locali, avrebbe avuto 90 anni, mentre ilavrebbe avuto 70 anni.sono stati risenza vita neldi, in provincia di Grosseto. I due congiunti sarebberodiversi giorni fa ma i loro corpi non sono stati rinvenuti, a causa della posizione isolata dell’abitazione. A notare la donna un passante, che ha allertato i soccorsi, purtroppo vani. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, anche i vigili del fuoco e i carabinieri per l’avvio delle indagini. Il ritrovamento dei due cadaveri è avvenuto lunedì 7 ottobre in una zona rurale e isolata di San, frazione di, nel Grossetano. Una passante ha notato la donna riversa a faccia in giù nel vialetto e, credendo si trattasse di un malore, ha contattato i soccorsi.