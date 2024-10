Monte Verità, arte e cultura: un weekend tutto da scoprire (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel corso del weekend del 12 e 13 ottobre i musei e le fondazioni del locarnese parlano di arte e cultura in un programma congiunto. La Fondazione Monte Verità, che da sempre aderisce al progetto Luoghi d’arte del Locarnese, propone un programma ricco di attività.Sabato mattina si apre la Quicomo.it - Monte Verità, arte e cultura: un weekend tutto da scoprire Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel corso deldel 12 e 13 ottobre i musei e le fondazioni del locarnese parlano diin un programma congiunto. La Fondazione, che da sempre aderisce al progetto Luoghi d’del Locarnese, propone un programma ricco di attività.Sabato mattina si apre la

Montecarotto - il giorno della verità in tribunale ma la governance punta al risanamento - Un fornitore di uva e mostro emiliano e uno scatolificio marchigiano. Una manovra per cercare di evitare in extremis il fallimento o la liquidazione coatta da parte del Mise, magari con un concordato. Montecarotto (Ancona), 25 luglio 2024 – Giornata decisiva quella odierna in tribunale per la ... (Ilrestodelcarlino.it)