Milan Paulo Fonseca | il rigorista è Christian Pulisic ma…

Paulo Fonseca rivela il rigorista del Milan dopo i due errori dagli undici metri contro la Fiorentina: è Christian Pulisic, ma Il retroscena svelato dal tecnico portoghese Il Milan fallisce l'appuntamento con il salto di qualità. La formazione rossonera ha perso 2-1 in trasferta sul campo della Fiorentina, sbagliando due calci di rigore. Uno spreco che Paulo Fonseca non ha digerito. L'allenatore portoghese ha voluto chiarire le gerarchie nei tiri dagli undici metri all'interno della formazione: ordini però che non sono stati rispettati in nessuna delle due occasioni. Un gesto che conferma i sospetti riguardo una scarsa autorità e considerazione del tecnico all'interno dello spogliatoio.

