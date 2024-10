Oasport.it - LIVE Coppa Bernocchi 2024 in DIRETTA: Lemmen ci prova in solitaria

(Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Pinarello e Van Tricht sono intento stati ripresi dai quattro contrattaccanti. 15.51è a caccia del primo successo da professionista in carriera, lui passato tra i pro due anni fa, a 27 anni. 15.49 Ora è una cronometro di quasi 30 chilometri per Barto. Per lui 24” di vantaggio su Pinarello e Van Tricht, 47” su Powless, Adrià, Baudin e Sivakov. 15.47 Ma il gruppo ora è a due minuti: difficile, molto difficile che possa rientrare. 15.45a muoversi qualcosa in gruppo, con Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) tra i più attivi. Evenepoel invece un po’ passivo. 15.44 Intanto il meteo in corsa non è per nulla clemente: si sta intensificando la pioggia. 15.43scollina inil Piccolo Stelvio, ma ci sono ancora 31 chilometri da percorrere 15.