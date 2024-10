LIVE Berrettini-Rune 6-4 4-6 4-6, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il danese rimonta nuovamente l’azzurro (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:42 Termina anche la nostra DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Rune. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:41 Finisce qui il torneo di Berrettini, che ha servito ben 16 ACE tenendo in campo il 75% di prime. 7 ACE per Rune, che ha portato a casa l’82% dei punti avviati con la prima. HOLGER Rune b. MATTEO Berrettini 4-6 6-4 6-3. Finisce qui, con il rovescio in back del romano che si spegne in rete. Come nell’ultimo confronto diretto il danese mette a segno la rimonta. 40-30 Match point Rune. Perfetto smash a rimbalzo del numero 12 del tabellone. 30-30 Matteo ritorna a spinge a suon di dritti. 30-15 Settimo ACE del danese. 15-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio di Rune. 15-0 ACE dello scandinavo, il sesto. 5-3 Break Rune. Oasport.it - LIVE Berrettini-Rune 6-4 4-6 4-6, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il danese rimonta nuovamente l’azzurro Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:42 Termina anche la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:41 Finisce qui il torneo di, che ha servito ben 16 ACE tenendo in campo il 75% di prime. 7 ACE per, che ha portato a casa l’82% dei punti avviati con la prima. HOLGERb. MATTEO4-6 6-4 6-3. Finisce qui, con il rovescio in back del romano che si spegne in rete. Come nell’ultimo confronto diretto ilmette a segno la. 40-30 Match point. Perfetto smash a rimbalzo del numero 12 del tabellone. 30-30 Matteo ritorna a spinge a suon di dritti. 30-15 Settimo ACE del. 15-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio di. 15-0 ACE dello scandinavo, il sesto. 5-3 Break

