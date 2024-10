L’Italia del Fioretto in raduno dal 21 al 26 ottobre: si apre il nuovo quadriennio olimpico (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ayas, 7 ottobre 2024 – Comincerà da Ayas il nuovo quadriennio olimpico del Fioretto azzurro. Nel solco della partnership tra la Federazione Italiana Scherma e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, dopo la felice esperienza della sciabola lo scorso giugno, ora sarà la Nazionale di fiorettisti e fiorettiste del Commissario tecnico Stefano Cerioni a far tappa nella splendida località di Champoluc per svolgere, dal 21 al 26 ottobre, il primo allenamento collegiale dopo i Giochi di Parigi. “La collaborazione con la Valle d’Aosta rappresenta un valore aggiunto per la FIS, che nella persona dell’olimpionico Marco Albarello e di tutti i rappresentanti delle istituzioni sul territorio ha trovato una grande sensibilità e vicinanza verso la scherma italiana – ha detto in proposito il Presidente federale Paolo Azzi –. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ayas, 72024 – Comincerà da Ayas ildelazzurro. Nel solco della partnership tra la Federazione Italiana Scherma e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, dopo la felice esperienza della sciabola lo scorso giugno, ora sarà la Nazionale di fiorettisti e fiorettiste del Commissario tecnico Stefano Cerioni a far tappa nella splendida località di Champoluc per svolgere, dal 21 al 26, il primo allenamento collegiale dopo i Giochi di Parigi. “La collaborazione con la Valle d’Aosta rappresenta un valore aggiunto per la FIS, che nella persona dell’olimpionico Marco Albarello e di tutti i rappresentanti delle istituzioni sul territorio ha trovato una grande sensibilità e vicinanza verso la scherma italiana – ha detto in proposito il Presidente federale Paolo Azzi –.

