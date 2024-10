Life is Strange: Double Exposure, il nuovo trailer rappresenta un ritorno alle origini per Max (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stato pubblicato il nuovo trailer di Life is Strange: Double Exposure dedicato interamente al ritorno alle origini per Max, la coraggiosa ed intraprendente protagonista del gioco. Grazie a questo video è possibile di conseguenza ripercorrere gli eventi che hanno portato la ragazza a scoprire di possedere dei poteri sovrannaturali, con questa scoperta che ha ovviamente finito per cambiare per sempre in modo radicale la sua vita e di quella di chi le sta intorno. In sostanza questo nuovo trailer di Life is Strange: Double Exposure (titolo annunciato all’Xbox Games Showcase 2024) si pone come il più classico dei comodi e rapidi recap, consentendo in questo modo ai giocatori interessati al nuovo gioco di recuperare in poco tempo gli eventi più importanti raccontati in Life is Strange. (Game-experience.it) (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stato pubblicato ildiisdedicato interamente alper Max, la coraggiosa ed intraprendente protagonista del gioco. Grazie a questo video è possibile di conseguenza ripercorrere gli eventi che hanno portato la ragazza a scoprire di possedere dei poteri sovrannaturali, con questa scoperta che ha ovviamente finito per cambiare per sempre in modo radicale la sua vita e di quella di chi le sta intorno. In sostanza questodiis(titolo annunciato all’Xbox Games Showcase 2024) si pone come il più classico dei comodi e rapidi recap, consentendo in questo modo ai giocatori interessati algioco di recuperare in poco tempo gli eventi più importanti raccontati inis

Game-experience.it - Life is Strange: Double Exposure, il nuovo trailer rappresenta un ritorno alle origini per Max

Presentata la colonna sonora di Life is Strange: Double Exposure - La colonna sonora digitale non includerà la stessa tracklist del vinile, ma tutti i singoli del gioco potranno essere acquistati o ascoltati in streaming separatamente. com/Life-is-Strange_-Double-Exposure-collector_s-box Sarà anche possibile acquistare o ascoltare la colonna sonora digitale in ... (Nerdpool.it)

I nuovi poteri in Life is Strange: Double Exposure - Con la percezione, Max può anche origliare le conversazioni che avvengono dall’altra parte, un’abilità sovrannaturale perfetta per una detective dilettante. . Oltre ad approfondire il nuovo potere con cui Max Caulfield può spostarsi tra due sequenze temporali parallele, il video parla anche ... (Nerdpool.it)

Life is Strange: il trailer di Double Exposure mostra i nuovi poteri di Max - Le abilità di Max Caulfield stanno subendo un’evoluzione significativa in Life is Strange: Double Exposure, il prossimo capitolo…. (Mistermovie.it)

Il nuovo trailer di life is strange: Double Exposure è un ritorno alle origini - Il nuovo trailer di life is strange: Double Exposure rappresenta un ritorno alle origini per la protagonista dell'avventura, Max, che ripercorre i giorni in cui la sua vita è cambiata per sempre.(multiplayer.it)

Un nuovo trailer per life is strange: Double Exposure - Square Enix ha diffuso un nuovo trailer di life is strange: Double Exposure, episodio della serie che vedrà il ritorno di Maxine Caulfield, protagonista del primissimo titolo, stavolta impegnata in un ...(mondoxbox.com)

life is strange: Double Exposure si mostra in un nuovo trailer dal Tokyo Game Show 2024 - In occasione del Tokyo Game Show 2024, Deck Nine Games e Square Enix hanno presentato un nuovo trailer di life is strange: Double Exposure, il nuovo capitolo della serie che vedrà il ritorno di ...(multiplayer.it)