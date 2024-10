La storia di Cesena protagonista al Festival di Spoleto: Andrea Sirotti Gaudenzi premiato per la terza volta (Di lunedì 7 ottobre 2024) La storia di Cesena ritorna protagonista grazie a una delle iniziative letterarie più importanti del nostro Paese: il Menotti Art Festival di Spoleto.Dopo i riconoscimenti negli anni 2021 e 2023 per le sue opere dedicate al settore giuridico, Andrea Sirotti Gaudenzi è stato premiato per la Cesenatoday.it - La storia di Cesena protagonista al Festival di Spoleto: Andrea Sirotti Gaudenzi premiato per la terza volta Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ladiritornagrazie a una delle iniziative letterarie più importanti del nostro Paese: il Menotti Artdi.Dopo i riconoscimenti negli anni 2021 e 2023 per le sue opere dedicate al settore giuridico,è statoper la

DIRETTA Cesena-Mantova 3-0 - partita senza storia : Prestia cala il tris con un colpo di testa perfetto - FINE PRIMO TEMPO: CESENA-MANTOVA 3-0 45esimo: 2 minuti di recupero 42esimo: GOLLL DEL CESENAA!!! Sul tiro dalla bandierina stacco imperioso di Prestia che fa 3-0! 41esimo: è un monologo bianconero, Antonucci per Bastoni in piena area di rigore, non tira e il cross viene deviato in angolo. (Cesenatoday.it)

Cesena - a Palermo un solo successo. Ma un pareggio entrò nella storia - Alla trentaduesima giornata, il 10 aprile 2011 i bianconeri contro i rosanero del riminese Delio Rossi perdevano 2-0 al termine del tempo regolamentare, mancava però il recupero, un sostanzioso e fulminante recupero; da non credere, da stropicciarsi gli occhi. E quel punto valse tantissimo per la ... (Ilrestodelcarlino.it)

Due promozioni in A e una in B. Bisoli a Cesena ha scritto la storia - Come spesso accade nel calcio gli incroci nascono per caso. Un tipo tosto e umano, uno per cui la maggioranza dei giocatori si butta nel fuoco e una minoranza non vede l’ora di andarsene. Bisoli venne a Cesena, a Villa Silvia in amichevole da allenatore del Foligno, serie C, e incrociò lo sguardo ... (Ilrestodelcarlino.it)