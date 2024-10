La star di Onlyfans Mady Gio respinge le accuse di evasione fiscale: “Su di me ricostruzioni fantasiose, ho sempre pagato le tasse” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Varese, 7 ottobre 2024 – Accusata dalla Guardia di Finanza di Varese di un'evasione fiscale da un milione e mezzo di euro, la Onlyfanser Mady Gio ha affidato a Instagram la sua versione dei fatti. "Leggo articoli di giornali che riferiscono di un'accusa di evasione fiscale a mio carico – ha scritto tra le stories mentre si trova in questi giorni a Cancun, in Messico –. È stato violato il mio diritto alla riservatezza e soprattutto. il sacrosanto principio di innocenza fino a prova contraria. Si tratta solo di accuse per le quali ho già dato mandato ai miei legali di difendermi in tutte le opportune sedi. Ho sempre pagato le tasse, sia in Italia che in Svizzera, mia effettiva residenza dal 2022. Leggo ricostruzioni fantasiose sul mio conto, mi auguro che quando tutta la vicenda si chiuderà in niente, sui giornali mi sarà riservato lo stesso spazio”. Ilgiorno.it - La star di Onlyfans Mady Gio respinge le accuse di evasione fiscale: “Su di me ricostruzioni fantasiose, ho sempre pagato le tasse” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Varese, 7 ottobre 2024 – Accusata dalla Guardia di Finanza di Varese di un'da un milione e mezzo di euro, laerGio ha affidato a Instagram la sua versione dei fatti. "Leggo articoli di giornali che riferiscono di un'accusa dia mio carico – ha scritto tra le stories mentre si trova in questi giorni a Cancun, in Messico –. È stato violato il mio diritto alla riservatezza e soprattutto. il sacrosanto principio di innocenza fino a prova contraria. Si tratta solo diper le quali ho già dato mandato ai miei legali di difendermi in tutte le opportune sedi. Hole, sia in Italia che in Svizzera, mia effettiva residenza dal 2022. Leggosul mio conto, mi auguro che quando tutta la vicenda si chiuderà in niente, sui giornali mi sarà riservato lo stesso spazio”.

