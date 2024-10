Napolipiu.com - La splendida sportività dei tifosi del Napoli conquista il Como

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilringrazia il: una birra gratis per iazzurri in trasferta Il1907 ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine alla SSCe ai suoiper la straordinaria dimostrazione didopo la partita disputata venerdì sera allo stadio Diego Armando Maradona. In un comunicato diffuso sui social, ilha elogiato l’atmosfera unica creata daiazzurri e la reazione di grande fair play mostrata alla fine del match. Un gesto che non passa inosservato L’atmosfera allo stadio Maradona è stata, ancora una volta, un esempio di passione e correttezza sportiva. Non solo la partita è stata intensa e combattuta sul campo, ma ciò che ha colpito i dirigenti delè stata la reazione deidel, che hanno accolto il risultato con rispetto e, rendendo l’incontro un vero momento di festa per il calcio.