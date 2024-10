La guerra del Kebab: adesso la Commissione Europea dà un ultimatum a Germania e Turchia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Chi ha inventato il Kebab? Germania e Turchia se lo contendono e la Commissione Europea dà un ultimatum (prima dell’intervento diretto). Il Kebab, noto in Germania anche come “döner”, rappresenta non solo un’icona culinaria ma anche un simbolo di integrazione culturale. Nato dalla creatività di Kadir Numan, un immigrato nel cuore turco della vecchia Berlino Ovest, il döner tedesco ha saputo conquistare i palati con la sua versione “da asporto”, arricchita da salse che ne hanno definito l’identità. Germania e Turchia si contendono l’invenzione del Kebab – notizie.comNel 1972, Kreuzberg si trasformò nella culla del Kebab tedesco. Qui, Numan innovò la tradizione culinaria turca proponendo il Kebab all’interno di una pita, accompagnato da insalata e pomodori e condito con salse capaci di soddisfare i gusti dei tedeschi. Notizie.com - La guerra del Kebab: adesso la Commissione Europea dà un ultimatum a Germania e Turchia Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Chi ha inventato ilse lo contendono e ladà un(prima dell’intervento diretto). Il, noto inanche come “döner”, rappresenta non solo un’icona culinaria ma anche un simbolo di integrazione culturale. Nato dalla creatività di Kadir Numan, un immigrato nel cuore turco della vecchia Berlino Ovest, il döner tedesco ha saputo conquistare i palati con la sua versione “da asporto”, arricchita da salse che ne hanno definito l’identità.si contendono l’invenzione del– notizie.comNel 1972, Kreuzberg si trasformò nella culla deltedesco. Qui, Numan innovò la tradizione culinaria turca proponendo ilall’interno di una pita, accompagnato da insalata e pomodori e condito con salse capaci di soddisfare i gusti dei tedeschi.

