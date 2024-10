La città diventa più sicura Da Roma fondi anti-criminalità

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il ministero dell’Interno ha attribuito 63.817,15 euro a Cinisello Balsamo da destinare a iniziative in materia di sicurezza urbana e, quindi, di prevenzione e contrasto dei fenomeni delinquenziali. Il Comune procederà con l’acquisto e l’installazione di apparecchi tecnologici e sistemi di potenziamento delle sale operative, che prevedano anche la loro interconnessione con l’ampliamento dell’attuale apparato di videosorveglianza già presente, grazie all’aggiunta di cinque telecamere ad alta risoluzione da integrare nell’attuale sistema. Si tratta di un’implementazione ottenuta attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale per consentire, in tempo reale e attraverso specifici alert, il monitoraggio e la gestione ottimizzata degli ambienti urbani e delle aree critiche della