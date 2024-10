Israele-Hamas, Biden a un anno da attacco: “Non ci arrenderemo mai fino a ritorno ostaggi” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il presidente Usa: "Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi dagli attacchi di Hezbollah, Hamas, Houthi e Iran". Macron: "Nostro dolore acuto come un anno fa". Starmer: "Cessate il fuoco nell'anniversario del 7 ottobre" "Non ci arrenderemo mai finché non riporteremo a casa sani e salvi tutti gli ostaggi rimasti" nella Striscia di Gaza. A Sbircialanotizia.it - Israele-Hamas, Biden a un anno da attacco: “Non ci arrenderemo mai fino a ritorno ostaggi” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il presidente Usa: "Sosteniamo il diritto dia difendersi dagli attacchi di Hezbollah,, Houthi e Iran". Macron: "Nostro dolore acuto come unfa". Starmer: "Cessate il fuoco nell'anniversario del 7 ottobre" "Non cimai finché non riporteremo a casa sani e salvi tutti glirimasti" nella Striscia di Gaza. A

Chi è Yahya Sinwar - il leader di Hamas che da un anno sfugge alla rete di Israele - Guida la Striscia di Gaza dal 2017, ma da anni è l'architetto della strategia del terrore, compreso l'attacco del 7 ottobre. La sua storia tra carcere, guerra e potere. (Wired.it)

Tensione in Medio Oriente : Intensificano gli Scontri tra Israele - Hamas e Hezbollah - Gli attacchi hanno colpito anche obiettivi civili, come riportato dall’agenzia di stampa palestinese Wafa, che ha documentato 11 feriti, tra cui bambini e giornalisti, a seguito di un bombardamento su un ospedale a Deir Al-Balah, nella Striscia di Gaza. Allo stesso tempo, il presidente ... (Puntomagazine.it)

Foto da un anno di guerra - L'attacco di Hamas contro Israele, i bombardamenti dell'esercito israeliano e l'invasione della Striscia, la fame, gli ospedali colpiti e l'allargamento del conflitto ... (ilpost.it)

7 ottobre, Meloni alla Sinagoga di Roma: “Israele deve difendersi ma rispettando il diritto internazionale umanitario” - A un anno dalla strage di Hamas in Israele, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato alle commemorazioni del 7 ottobre alla Sinagoga di Roma. Insieme a lei tra gli altri anche il vi ... (ilfattoquotidiano.it)

Netanyahu: «Siamo obbligati a riportare indietro» gli ostaggi - «Credo che la storia ricorderà anche il 7 ottobre come un giorno buio per il popolo palestinese» ha dichiarato Joe Biden ... (tio.ch)