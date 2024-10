Il pm Paolo Storari che guida l'inchiesta sugli ultrà di Inter e Milan è sotto scorta: pericolo 'ndrangheta (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il pm che guida l'indagine sugli ultrà di Milan e Inter, Paolo Storari, è sotto scorta per paura di infiltrazioni di 'ndgrangheta Notizie.virgilio.it - Il pm Paolo Storari che guida l'inchiesta sugli ultrà di Inter e Milan è sotto scorta: pericolo 'ndrangheta Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il pm chel'indaginedi, èper paura di infiltrazioni di 'ndgrangheta

Inchiesta ultras Milan e Inter - pm Paolo Storari sotto scorta - Storari avrebbe già riferito di non volere la scorta, ma difficilmente sarà così. . La decisione presa dalla prefettura, su richiesta del procuratore capo Marcello Viola vista la delicatezza dell'indagine e i presunti legami con la 'ndrangheta di alcuni protagonisti della vicenda, prevede una ... (Tg24.sky.it)