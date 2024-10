Il Papa, vergognosa incapacità della comunità internazionale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Papa, nella ricorrenza del 7 ottobre, scrive ai cattolici del Medio Oriente. Ricorda che "un anno fa è divampata la miccia dell'odio; non si è spenta, ma è deflagrata in una spirale di violenza, nella vergognosa incapacità - sottolinea Francesco - della comunità internazionale e dei Paesi più potenti di far tacere le armi e di mettere fine alla tragedia della guerra. Il sangue scorre, come le lacrime; la rabbia aumenta, insieme alla voglia di vendetta, mentre pare che a pochi interessi ciò che più serve e che la gente vuole: dialogo, pace. Non mi stanco di ripetere che la guerra è una sconfitta". Nella lettera il Papa definisce il 7 ottobre "un giorno triste" e rivolto ai cattolici del Medio Oriente assicura: "Sono con voi, abitanti di Gaza, martoriati e allo stremo, che siete ogni giorno nei miei pensieri e nelle mie preghiere. Quotidiano.net - Il Papa, vergognosa incapacità della comunità internazionale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il, nella ricorrenza del 7 ottobre, scrive ai cattolici del Medio Oriente. Ricorda che "un anno fa è divampata la miccia dell'odio; non si è spenta, ma è deflagrata in una spirale di violenza, nella- sottolinea Francesco -e dei Paesi più potenti di far tacere le armi e di mettere fine alla tragediaguerra. Il sangue scorre, come le lacrime; la rabbia aumenta, insieme alla voglia di vendetta, mentre pare che a pochi interessi ciò che più serve e che la gente vuole: dialogo, pace. Non mi stanco di ripetere che la guerra è una sconfitta". Nella lettera ildefinisce il 7 ottobre "un giorno triste" e rivolto ai cattolici del Medio Oriente assicura: "Sono con voi, abitanti di Gaza, martoriati e allo stremo, che siete ogni giorno nei miei pensieri e nelle mie preghiere.

