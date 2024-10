Il grande classico degli antisemiti che si dichiarano solo antisionisti (come se fosse accettabile) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Questo brano è tratto dal libro “Le ragioni di Israele. Il contesto storico, politico e demografico del conflitto israelo-palestinese, e il futuro dello Stato ebraico e dei suoi vicini”, Riccardo Galetti e Roberto Sajeva, pubblicato da Linkiesta Books. Il volume è in libreria, oppure lo si può comprare qui su Linkiesta store, con spese di spedizione incluse. Nel surreale dibattito sulla Questione israelo-palestinese il respingere accuse di antisemitismo dichiarandosi però, platealmente e candidamente, “antisionisti” è ormai un grande classico. come se essere fieramente antisionisti fosse una posizione accettabile e commendevole, una dichiarazione senza sbavature, pienamente nel campo della normale dialettica politica. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Questo brano è tratto dal libro “Le ragioni di Israele. Il contesto storico, politico e demografico del conflitto israelo-palestinese, e il futuro dello Stato ebraico e dei suoi vicini”, Riccardo Galetti e Roberto Sajeva, pubblicato da Linkiesta Books. Il volume è in libreria, oppure lo si può comprare qui su Linkiesta store, con spese di spedizione incluse. Nel surreale dibattito sulla Questione israelo-palestinese il respingere accuse dismo dichiarandosi però, platealmente e candidamente, “” è ormai unse essere fieramenteuna posizionee commendevole, una dichiarazione senza sbavature, pienamente nel campo della normale dialettica politica. (Linkiesta.it)

Linkiesta.it - Il grande classico degli antisemiti che si dichiarano solo antisionisti (come se fosse accettabile)

Il robot selvaggio, recensione: un grande film diventato già un classico (scaldando i cuori del pubblico) - Cos'è un classico? Cosa ne definisce lo stato in quanto tale? Possiamo parlare di un film in questi termini ancor prima che la risposta del pubblico ne decreti l'eventuale immortalità? A volte sì, decisamente, quando ci troviamo davanti ad opere come Il robot selvaggio. Del resto, si percepisce con ... (Movieplayer.it)

La pasta e fagioli di Autem, l'eleganza di un grande classico - Luca Natalini ha conquistato la città con la sua «cucina del mercato», fatta di materie prime semplici e piatti diretti. Abbiamo provato la sua «pasta e fagioli» e ci siamo fatti dare la ricetta. (Vanityfair.it)

Grande Fratello, Lino Giuliano dopo gli insulti omofobi si giustifica con il classico: “Ho tanti amici gay” - L'ex concorrente di Temptation Island, che dovrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia, ha cercato di giustificare gli insulti a Enzo Bambolina ricorrendo al solito stereotipo degli 'amici gay'. L'influencer ha risposto al post con una frase ambigua, ma a suo dire ironica: "Racconta anche che ... (Movieplayer.it)

Diretta Milano Sassari/ Streaming video tv: grande classica, voglia di riscatto! (basket A1, 6 ottobre 2024) - Diretta Milano Sassari streaming video tv: grande classica al Mediolanum Forum nella seconda giornata del campionato di basket Serie A1.(ilsussidiario.net)

Il Giro di Lombardia arriva a Como, tutto il percorso - Il Giro di Lombardia (ufficialmente Il Lombardia) è una corsa in linea maschile del ciclismo su strada professionistico (dal 2009 fa parte dell'UCI World Tour), che si svolge in Lombardia, ogni anno, ...(quicomo.it)

GRANPIEMONTE. UNA START LIST DI grande PRESTIGIO PER LA CLASSICA D'AUTUNNO - La grande famiglia del ciclismo piange la tragica scomparsa di Marlon Pérez. Classe 1976, l’ex professionista colombiano ha perso la vita dopo essere stato aggredito mentre si trovava per le vie di El ...(tuttobiciweb.it)