"Il bus è di tutti, prendilo dal verso giusto": Start Romagna dà il via ad una campagna di comunicazione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Start Romagna dà il via ad un progetto di comunicazione che ha l’obiettivo di "migliorare l'esperienza dei clienti nella fruizione dei servizi di Start Romagna e nella percezione dei valori aziendali". Spiegano dalla società: "All’origine dell’iniziativa c’è un’attività interna svoltasi in questi Forlitoday.it - "Il bus è di tutti, prendilo dal verso giusto": Start Romagna dà il via ad una campagna di comunicazione Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)dà il via ad un progetto diche ha l’obiettivo di "migliorare l'esperienza dei clienti nella fruizione dei servizi die nella percezione dei valori aziendali". Spiegano dalla società: "All’origine dell’iniziativa c’è un’attività interna svoltasi in questi

Start Romagna - i sindacati : "Basta accusare gli autisti - azienda incapace". I controllori in sciopero - Mentre gli scorsi giorni sono stati contraddistinti da pesanti ritardi e corse non garantite nel trasporto pubblico locale, le organizzazioni sindacali di Fit-Cisl, Uil trasporti e Ugl assumono una forte posizione di criticità nei confronti dell’azienda del trasporto pubblico di Start Romagna... (Riminitoday.it)

Fit-Cisl - Uiltrasporti e Ugl pungono Start Romagna : "Contratti degli autisti - servono risposte concrete" - . . "Il tempo delle chiacchiere e delle attese è terminato, esigiamo risposte concrete". Attraverso una lettera, inviata anche alle amministrazioni comunali e alle prefetture della Romagna, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Autoferro chiedono a Start Romagna "che venga adeguato il contratto del ... (Forlitoday.it)

Giovani diplomati partecipano a un gioco - Start Romagna vede del potenziale e li assume in azienda - Con l’attivazione di due tirocini formativi a due ragazzi appena diplomati, giunge a compimento il progetto “School’s Out: Start your Future with Ibe”, messo a punto da Start Romagna e Ibe (Intermobility and Bus Expo, di Italian Exhibition Group) e presentato lo scorso ottobre al Misano World ... (Riminitoday.it)

Start Romagna: avviata campagna di comunicazione per migliorare esperienza dei clienti - (FERPRESS) – Ravenna, 7 OTT – Il bus è di tutti, prendilo dal verso giusto. Nessuno più di chi gestisce il servizio del trasporto pubblico sa come utilizzarlo al meglio delle potenzialità. Prende le m ... (ferpress.it)

"Continui ritardi del bus S4 da Villanova al Centro Studi" - Riceviamo e pubblichiamo: " Sono il genitore di una studentessa che frequenta l'istituto tecnico superiore Matteucci e vorrei segnalare che ormai quasi tutte le mattine è costretta ad entrare in ritar ... (forlitoday.it)

Autunno caldo, oltre 60 scioperi indetti a ottobre - Dai trasporti alla sanità passando per la giustizia, le proteste locali e nazionali e uno sciopero generale ... (adnkronos.com)