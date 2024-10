I complici del 7 ottobre La piazza inneggia ad Hamas e la sinistra resta muta

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Gli antisemiti, per laufficiale, sono sempre gli altri. Settimane a rilanciare l'inchiesta di Fanpage sui giovani di Fratelli d'Italia, enfasi e titoli d'apertura sui media di riferimento, poi silenzio «tombale» sulle manifestazioni, spesso anche violente, organizzate in giro per l'Italia dai movimenti pro Pal, che pure la settimana scorsa avevano definito la senatrice a vita Luciana Segre «agente sionista». Una doppia morale che in alcuni casi diventa persino eclatante. Come è avvenuto sabato a Roma, assembramento non autorizzato ale Ostiense, disordini e bombe carta, ben 34 agenti di polizia feriti, ma anche a 24 ore di distanza, nessuna reazione del Pd, e figuriamoci daAvs o M5S: nessuno interviene, nessuno solidarizza, nessuno che abbia qualcosa da dire. (Iltempo.it)