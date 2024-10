Hezbollah, 'Israele un cancro che deve essere eliminato' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel giorno dell'anniversario del 7 ottobre, Hezbollah promette di continuare a combattere "l'aggressione" di Israele, definendo lo Stato ebraico un'entità "cancerosa" che deve essere "eliminata". Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel giorno dell'anniversario del 7 ottobre,promette di continuare a combattere "l'aggressione" di, definendo lo Stato ebraico un'entità "cancerosa" che"eliminata".

Quotidiano.net - Hezbollah, 'Israele un cancro che deve essere eliminato'

7 ottobre: Hezbollah, Israele un cancro da eliminare - Il movimento libanese accusa poi “gli Stati Uniti e i suoi alleati e strumenti” di essere complici “di questa occupazione nella sua aggressione e nei suoi crimini contro i popoli palestinese e libanese e contro i popoli della regione”. (LaPresse) – In Medioriente “non c’è posto” per Israele che ... (Leggi la notizia)

7 ottobre, un anno dopo – Dalla disfatta con Hamas all’attacco a Hezbollah, la guerra delle spie di Israele - Dalla disfatta con Hamas all'attacco a Hezbollah, un anno di guerra delle spie d'Israele tra Gaza, Libano e Iran. The post 7 ottobre, un anno dopo – Dalla disfatta con Hamas all’attacco a Hezbollah, la guerra delle spie di Israele appeared first on InsideOver. . (Leggi la notizia)

Mo: Hezbollah lancia altri razzi verso il nord di Israele - (Adnkronos) - Hezbollah ha reso noto di aver lanciato una salva di razzi contro la città di Karmiel, nel nord di Israele, alle 6,55 di questa mattina. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa israeliana Ynet News, sono stati lanciati 15 razzi e la maggior parte di essi è stata intercettata. ... (Leggi la notizia)