Grande Fratello, chi è il più votato secondo i sondaggi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Chi è il più votato del Grande Fratello secondo i sondaggi: al televoto Clayton, Iago, Maria Vittoria e Yulia L'articolo Grande Fratello, chi è il più votato secondo i sondaggi proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Grande Fratello, chi è il più votato secondo i sondaggi Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Chi è il piùdel: al televoto Clayton, Iago, Maria Vittoria e Yulia L'articolo, chi è il piùproviene da Novella 2000.

Grande Fratello - anticipazioni del 7 ottobre : un colpo di scena per Enzo Paolo Turchi - Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Come antidoto al dolore il ragazzo ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla pallavolo. Grande Fratello, il televoto del 7 ottobre Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Il verdetto del televoto: chi verrà ... (Metropolitanmagazine.it)

Grande fratello - Shaila Gatta chiude con Javier Martinez : il dietrofront inaspettato - Ti invito a pensarci bene: dal momento in cui prendi una decisione, deve essere quella. E, intanto, i fan del reality show vedono infrangersi il sogno maturato di un nuovo amore televisivo all’orizzonte. Che Shaila e Javier possano presto darsi, quindi, una seconda possibilità, nella Casa? Staremo ... (Superguidatv.it)

Grande fratello - Lorenzo Spolverato non trattiene le lacrime per Shaila Gatta : la confidenza fatta in casa - Grande Fratello 25, quanto guadagnano i concorrenti: cachet e bonus Noi di Anticipazionitv. Lorenzo Spolverato finisce in lacrime per Shaila Gatta mentre la ballerina “molla” Javier Martinez e il tutto riapre il ... (Anticipazionitv.it)

Grande Fratello, il disgustoso frullato di Clayton: nessuno ha avuto il coraggio di berlo - Nella casa del Grande Fratello, ogni giorno gli spettatori hanno la possibilità di assistere a momenti divertenti e insoliti, e questa volta l'attenzione si è concentrata su un evento piuttosto bizzar ... (msn.com)

Grande fratello, Shaila Gatta chiude con Javier Martinez: il dietrofront inaspettato - Javier Martinez replica al clamoroso "dietrofront" di Shaila Gatta: é la fine di un amore al reality show di Grande fratello? (superguidatv.it)

Grande Fratello, le anticipazioni: tra Shaila e Javier è già finita, Clayton rischia la squalifica - La settima puntata del reality si preannuncia ricca di colpi di scena: cosa succederà all'attore di Beautiful? (libero.it)