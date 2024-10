Spettacolo.periodicodaily.com - GODZILLASEXBIKE è in radio e in digitale con WISHES (THE BIRTHDAY SONG) dal 4 ottobre

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal 42024 è disponibile in rotazionefonica e su tutte le piattaforme di streaming(THE)”, il nuovo singolo dei. Disponibile il Nuovo Singolo deiDa venerdì 42024, il nuovo singolo dei, intitolato “(THE)”, è ufficialmente in rotazionefonica e disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Un Brano che Racconta L’Attesa e la Solitudine “(The)” è stato scritto tra il 2020 e il 2021, un periodo caratterizzato più dalla crisi post-relazionali che dalla pandemia. La canzone affronta temi di attesa, delusione e solitudine, esprimendo la lotta interiore per trovare la forza di ricominciare.