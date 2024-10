Giovani star crescono. Ginevra e Francesco a ’Ballando con le stelle’ (Di lunedì 7 ottobre 2024) Massa, 7 ottobre 2024 – Ginevra e Francesco ce l’hanno fatta. Lo avevamo annunciato qualche settimana fa, presentando questa giovane coppia massese in procinto di esibirsi a ’Ballando on the road’ su Rai Uno. Ginevra Mantovani (17 anni) e Francesco Perlamagna (15 anni) della nota scuola, Art’s & Musical School di Lara e Morena Maggiani, hanno superato brillantemente la selezione e danzeranno su uno dei palcoscenici più importanti d’Italia: ’Ballando con le stelle’. Nel programma condotto da Milly Carlucci, i giurati Matteo Addino, Carolyn Smith, presidente di giuria della nota trasmissione, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, hanno promosso a pieno titolo i due Giovani artisti massesi che passeranno a ’Ballando con le stelle’ sempre su Rai Uno, per contendersi la coppa del Torneo di Ballando con Te. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Massa, 7 ottobre 2024 –ce l’hanno fatta. Lo avevamo annunciato qualche settimana fa, presentando questa giovane coppia massese in procinto di esibirsi aon the road’ su Rai Uno.Mantovani (17 anni) ePerlamagna (15 anni) della nota scuola, Art’s & Musical School di Lara e Morena Maggiani, hanno superato brillantemente la selezione e danzeranno su uno dei palcoscenici più importanti d’Italia:con le. Nel programma condotto da Milly Carlucci, i giurati Matteo Addino, Carolyn Smith, presidente di giuria della nota trasmissione, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, hanno promosso a pieno titolo i dueartisti massesi che passeranno acon lesempre su Rai Uno, per contendersi la coppa del Torneo di Ballando con Te. (Lanazione.it)

Lanazione.it - Giovani star crescono. Ginevra e Francesco a ’Ballando con le stelle’

La figlia di Francesco Nuti si è laureata, le foto di Ginevra con sua madre: “Dottoressa meravigliosa” - Ginevra Nuti, figlia dell'attore e regista Francesco Nuti, si è laureata oggi in medicina. Al suo fianco, in uno scatto condiviso su Instagram, c'è sua madre Annamaria Malipiero e sua sorella Lucrezia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il il concerto di Ginevra Di Marco “Ballata per Margherita” con Francesco Magnelli, Andrea Salvadori e Pino Gullì - Ricordarla oggi è un atto dovuto e necessario per tutto quello che lei è stata, per la sua unicità, per la sua attitudine alla vita profonda e allo stesso tempo leggerissima, gioiosa, dissacrante coraggiosa e divertente, un’attitudine che ha marchiato a fuoco la nostra, per sempre”. Ingresso ... (Lanazione.it)

Ginevra Francesconi, video intervista Un oggi alla volta: «Sono una analogica, Marco sarebbe mio ragazzo ideale» - Un oggi alla volta cast e uscita Diretto da Nicola Conversa e interpretato da Tommaso Cassissa, Ginevra Francesconi, Francesco Centorame, Katia Follesa, Cesare Bocci, Edoardo Pagliai, Marilù Pipitone, Elisabetta De Palo, Federica Pagliaroli, Un oggi alla volta sarà nei cinema dal 25 luglio 2024, ... (Spettacolo.eu)

Giovani star crescono. ginevra e francesco a ’Ballando con le stelle’ - La coppia di danzatori è stata selezionata per la trasmissione e sarà il 19 su Rai Uno. La soddisfazione dell’insegnante di Art’s Musical & School Lara Maggiani ...(lanazione.it)

In occasione del suo onomastico, Gigi D’Alessio ha festeggiato il figlio francesco mostrandolo mentre suona il pianoforte - In occasione del suo onomastico, Gigi D'Alessio ha festeggiato il figlio francesco mostrandolo mentre suona il pianoforte ...(novella2000.it)

Gigi D’Alessio e la musica di famiglia: il piccolo francesco mostra già il suo talento - francesco D'Alessio, figlio di Gigi, mostra un talento musicale precoce a soli tre anni, promettendo di continuare l'eredità artistica della famiglia con il suo canto e pianoforte.(ecodelcinema.com)