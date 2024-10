‘FLY’, Scotty Bob Morgan e Julia Botelho: «Non abbiate paura di vivere la vita al massimo» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal 4 ottobre su Disney+ è disponibile FLY, documentario originale targato National Geographic che esplora la vita quotidiana di chi pratica il base jumping. Girato da Shaul Schwarz e Christina Clusiau nell’arco di circa otto anni, il documentario racconta la vita di una community che ha fatto del volo la propria ragion d’essere, pur con tutti i rischi che questo sport spesso comporta. In fondo – interrogandosi su cosa spinga i base jumper a lanciarsi da vette altissime – FLY finisce per essere il racconto quasi di una filosofia di vita, di un punto di vista differente (sempre ben accetto) su cosa realmente significhi essere felici. «Quando ho conosciuto per la prima volta Shaul e Christina era tanto tempo fa, 8 anni fa. – ci racconta Scotty Bob Morgan, che abbiamo intervistato insieme alla moglie Julia Botelho – Non conoscevo neanche Julia, l’avrei incontrata dopo 4 anni. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal 4 ottobre su Disney+ è disponibile FLY, documentario originale targato National Geographic che esplora laquotidiana di chi pratica il base jumping. Girato da Shaul Schwarz e Christina Clusiau nell’arco di circa otto anni, il documentario racconta ladi una community che ha fatto del volo la propria ragion d’essere, pur con tutti i rischi che questo sport spesso comporta. In fondo – interrogandosi su cosa spinga i base jumper a lanciarsi da vette altissime – FLY finisce per essere il racconto quasi di una filosofia di, di un punto di vista differente (sempre ben accetto) su cosa realmente significhi essere felici. «Quando ho conosciuto per la prima volta Shaul e Christina era tanto tempo fa, 8 anni fa. – ci raccontaBob, che abbiamo intervistato insieme alla moglie– Non conoscevo neanche, l’avrei incontrata dopo 4 anni.

