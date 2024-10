Donna scomparsa sul fiume Meduna, ritrovata in ipotermia dai pompieri (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il comando dei Vigili del fuoco di Pordenone si è attivato, su richiesta dei Carabinieri, per la ricerca di una Donna scomparsa tra Via Levade e il fiume Meduna a Pordenone. Immediatamente sono state attivate le squadre di ricerca a terra, l’autofurgone UCL (Unità Comando Locale), il funzionario Pordenonetoday.it - Donna scomparsa sul fiume Meduna, ritrovata in ipotermia dai pompieri Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il comando dei Vigili del fuoco di Pordenone si è attivato, su richiesta dei Carabinieri, per la ricerca di unatra Via Levade e ila Pordenone. Immediatamente sono state attivate le squadre di ricerca a terra, l’autofurgone UCL (Unità Comando Locale), il funzionario

Arezzo - donna scomparsa trovata morta in un campo : ipotesi omicidio - Le indagini sono in corso e le cause della morte non sono ancora state chiarite: tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella dell’omicidio. La vittima, Letizia Giordani, 72 anni, psicoterapeuta, presentava una ferita alla testa. . La notte scorsa, in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo) è stato ... (Tg24.sky.it)