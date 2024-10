Crisi in Dante Labs: avviata la procedura di licenziamento collettivo (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'Aquila - Sindacati denunciano: decine di posti di lavoro in bilico, sciopero e presidio organizzati per l'8 ottobre al Tecnopolo. La Dante Labs, azienda specializzata in analisi genomica, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che potrebbe compromettere decine di posti di lavoro. La notizia arriva dalla Cgil dell'Aquila, attraverso una nota firmata dai rappresentanti sindacali Francesco Marrelli, Andrea Frasca e Alessandra Marchionni. Nata come una startup promettente, la Dante Labs aveva acquisito una notevole visibilità durante la pandemia, riconvertendo parte della sua attività per gestire la mole di tamponi e test diagnostici richiesti dall'emergenza sanitaria. Nonostante le iniziali aspettative positive, l'azienda si trova ora ad affrontare una Crisi che, secondo i sindacati, appare ormai irreversibile. Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'Aquila - Sindacati denunciano: decine di posti di lavoro in bilico, sciopero e presidio organizzati per l'8 ottobre al Tecnopolo. La, azienda specializzata in analisi genomica, ha avviato unadiche potrebbe compromettere decine di posti di lavoro. La notizia arriva dalla Cgil dell'Aquila, attraverso una nota firmata dai rappresentanti sindacali Francesco Marrelli, Andrea Frasca e Alessandra Marchionni. Nata come una startup promettente, laaveva acquisito una notevole visibilità durante la pandemia, riconvertendo parte della sua attività per gestire la mole di tamponi e test diagnostici richiesti dall'emergenza sanitaria. Nonostante le iniziali aspettative positive, l'azienda si trova ora ad affrontare unache, secondo i sindacati, appare ormai irreversibile.

Abruzzo24ore.tv - Crisi in Dante Labs: avviata la procedura di licenziamento collettivo

Crisi in Dante Labs: avviata la procedura di licenziamento collettivo - Sindacati denunciano: decine di posti di lavoro in bilico, sciopero e presidio organizzati per l'8 ottobre al Tecnopolo. La Dante Labs, azienda specializzata in analisi genomica, ha avviato una ... (abruzzo24ore.tv)

Polemiche all’Aquila per il licenziamento collettivo avviato da Dante Labs - Fa notizia in città la procedura di licenziamento avviata da Dante Labs per una dozzina di laboratori. Azienda salita agli onori delle cronache durante la pandemia. Anche il Comune segue la vicenda ... (rete8.it)

L’Aquila: Dante Labs prepara il licenziamento collettivo - L'Aquila: Dante Labs, nata come startup specializzata nell'analisi genomica, avvia procedura di licenziamento collettivo. Sciopero l'8 ottobre ... (rete8.it)