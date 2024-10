"Creiamo Sinergie": a Meldola l'appuntamento aperto per costruire una comunità consapevole, connessa e competente (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il progetto di una comunità che scrive il proprio destino, per una Romagna autentica. L'8 ottobre alle 15 al Teatro Dragoni di Meldola, si terrà l'incontro pubblico "Creiamo Sinergie", aperto a tutti. Per costruire una comunità consapevole, connessa e competente, dove ogni voce contribuisce a Forlitoday.it - "Creiamo Sinergie": a Meldola l'appuntamento aperto per costruire una comunità consapevole, connessa e competente Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il progetto di unache scrive il proprio destino, per una Romagna autentica. L'8 ottobre alle 15 al Teatro Dragoni di, si terrà l'incontro pubblico "",a tutti. Peruna, dove ogni voce contribuisce a

