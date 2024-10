Corruzione, Alfieri interrogato in carcere risponde alle domande del giudice (Di lunedì 7 ottobre 2024) Franco Alfieri è stato interrogato, questa mattina, dal Gip del Tribunale di Salerno nell'ambito di un'inchiesta della Procura che ipotizza, a vario titolo nei confronti di sei indagati, reati di Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti. Il presidente Salernotoday.it - Corruzione, Alfieri interrogato in carcere risponde alle domande del giudice Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Francoè stato, questa mattina, dal Gip del Tribunale di Salerno nell'ambito di un'inchiesta della Procura che ipotizza, a vario titolo nei confronti di sei indagati, reati diper atto contrario ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti. Il presidente

