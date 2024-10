Coppia precipita con la moto in un dirupo: 23enne in condizioni critiche (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'Aquila - Grave incidente sulla Tiburtina Valeria: giovane trasportato in elicottero all'Aquila, la compagna ricoverata ad Avezzano in condizioni più stabili. Un incidente stradale ha coinvolto una giovane Coppia nel primo pomeriggio lungo la strada statale 5, nel tratto della Tiburtina Valeria che attraversa il territorio di Carsoli, nei pressi della frazione di Pietrasecca. La moto su cui i due viaggiavano è uscita di strada, precipitando in un dirupo subito dopo aver affrontato una curva particolarmente pericolosa. I primi ad arrivare sul posto sono stati i soccorritori del 118, che hanno immediatamente valutato la gravità della situazione. Il conducente della moto, un 23enne di Roma, è stato trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove si trova attualmente in prognosi riservata a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'Aquila - Grave incidente sulla Tiburtina Valeria: giovane trasportato in elicottero all'Aquila, la compagna ricoverata ad Avezzano inpiù stabili. Un incidente stradale ha coinvolto una giovanenel primo pomeriggio lungo la strada statale 5, nel tratto della Tiburtina Valeria che attraversa il territorio di Carsoli, nei pressi della frazione di Pietrasecca. Lasu cui i due viaggiavano è uscita di strada,ndo in unsubito dopo aver affrontato una curva particolarmente pericolosa. I primi ad arrivare sul posto sono stati i soccorritori del 118, che hanno immediatamente valutato la gravità della situazione. Il conducente della, undi Roma, è stato trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove si trova attualmente in prognosi riservata a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto.

Abruzzo24ore.tv - Coppia precipita con la moto in un dirupo: 23enne in condizioni critiche

