Cna porta l’eccellenza del territorio alla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – CNA Arezzo è orgogliosa di annunciare la sua partecipazione alla Fiera Internazionale del Turismo - TTG (Rimini dal 9 all’11 ottobre) c/o stand di CNA Turismo e Commercio Nazionale. Un evento di grande importanza che vedrà la presenza di alcune realtà imprenditoriali del nostro territorio come Arredamenti Caneschi, l’Azienda Agricola Vestri, il Birrificio Valdarno Superiore e la chef a domicilio Liliana Stredie. Workshop “Dalle Trebbie al Gusto” Mercoledì 9 ottobre, dalle ore 13:30 alle 15:00, si terrà un workshop dal titolo "Dalle Trebbie al Gusto: progetto di Turismo sostenibile e filiera corta nel cuore della Toscana". Antonio Massa, del Birrificio Artigianale Valdarno Superiore, guiderà i partecipanti in un percorso sensoriale e degustativo, raccontando come la passione di due artigiani sia riuscita a trasformare uno scarto in eccellenza agroalimentare. Lanazione.it - Cna porta l’eccellenza del territorio alla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – CNA Arezzo è orgogliosa di annunciare la sua partecipazionedel- TTG (dal 9 all’11 ottobre) c/o stand di CNAe Commercio Nazionale. Un evento di grande imnza che vedrà la presenza di alcune realtà imprenditoriali del nostrocome Arredamenti Caneschi, l’Azienda Agricola Vestri, il Birrificio Valdarno Superiore e la chef a domicilio Liliana Stredie. Workshop “Dalle Trebbie al Gusto” Mercoledì 9 ottobre, dalle ore 13:30 alle 15:00, si terrà un workshop dal titolo "Dalle Trebbie al Gusto: progetto disostenibile e filiera corta nel cuore della Toscana". Antonio Massa, del Birrificio Artigianale Valdarno Superiore, guiderà i partecipanti in un percorso sensoriale e degustativo, raccontando come la passione di due artigiani sia riuscita a trasformare uno scarto in eccellenza agroalimentare.

Vietri sul Mare sarà alla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini : l'annuncio - Anche quest'anno il Comune di Vietri sul Mare partecipa al TTG Travel Experience di Rimini, la Fiera Internazionale del Turismo in programma dal 9 all’11 ottobre 2024, in partnership con il Comune di Salerno con lo stand al padiglione C7, nelle immediate vicinanze dell’area della Regione Campania. (Salernotoday.it)

Vietri sul Mare alla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini - Una presenza fortemente voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone quale fondamentale momento di promozione del territorio ad una delle fiere di settore più importanti. Laboratorio di idee per operatori turistici di tutto il mondo, fonte di informazione in ... (Anteprima24.it)

Fvg pronto per TTG, con lo stand 'Io sono Fvg' e offerte inedite - Nuovi voli, con la novità del collegamento tra Trieste Airport e Stoccolma, enogastronomia, richiami per un numero di turisti sempre più elevato e GO! 2025, per presentare Nova Gorica e Gorizia Capita ... (ansa.it)

La Regione Molise torna al TTG di Rimini. Il tema: turismo ‘etico’ e offerte ‘veritiere’ - La Regione Molise conferma anche quest’anno la sua partecipazione alla manifestazione fieristica “TTG Travel Experience”, che si svolgerà a Rimini dal 9 all’11 ottobre ... (primonumero.it)