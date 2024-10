Camila Giorgi l’ex tennista a ‘Verissimo’ | Non sono scappata ora in ordine col fisco

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)torna a parlare e sceglie il salotto di Verissimo per spiegare le vicende che l’hanno vista coinvolta negli ultimi anni, ma non per questioni sportive. Riguardo ai presunti problemi coll’ormai exspiega di non essere “mai” dall’Italia. “Mi trovavo già negli Usa. La mia famiglia mi ha sempre supportata nella mia scelta, ora siamo felici”, ha raccontatoatleta, ospite del programma di Silvia Toffanin, su Canale 5, a proposito del suo ritiro dal tennis e dalla presunta ‘fuga’ in America.: “Non, conora siamo in” Sulle presunte irregolarità con ilitaliano,difende l’operato del padre e dice: “Non è vero che siamo scappati dall’Italia, la scelta è stata solo mia. Già in passato ho vissuto per tre anni a Miami, ma io non scappo mai. Il mio problema è che a me non piace parlare troppo.