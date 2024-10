Atletica, i tre gemelli Sepa e Monterastelli agli Italiani di Caorle: chiusura di stagione agonistica col botto per la Libertas (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un weekend freddo e ventoso che poco si addice alle gare di Atletica leggera ha accolto a Caorle la 51esima edizione dei Campionati Italiani della categoria cadetti. A contendersi i 36 titoli Italiani in palio sono giunti quasi un migliaio di atleti under 16, provenienti da 21 regioni diverse Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un weekend freddo e ventoso che poco si addice alle gare dileggera ha accolto ala 51esima edizione dei Campionatidella categoria cadetti. A contendersi i 36 titoliin palio sono giunti quasi un migliaio di atleti under 16, provenienti da 21 regioni diverse

Forlitoday.it - Atletica, i tre gemelli Sepa e Monterastelli agli Italiani di Caorle: chiusura di stagione agonistica col botto per la Libertas

Atletica, i tre gemelli Sepa e Monterastelli agli Italiani di Caorle: chiusura di stagione agonistica col botto per la Libertas - Un weekend freddo e ventoso che poco si addice alle gare di atletica leggera ha accolto a Caorle la 51esima edizione dei Campionati Italiani della categoria cadetti. A contendersi i 36 titoli Italiani in palio sono giunti quasi un migliaio di atleti under 16, provenienti da 21 regioni diverse... (Leggi la notizia)

Campionati Italiani Cadetti, l’Atletica Villa Guglielmi sul podio: Shablii è oro Under 16 - 4, conferma il suo incredibile talento e determinazione. 99 con vento +0. ilfaroonline. Oltre alla vittoria individuale, ha partecipato anche alla staffetta 4×100 con la rappresentativa regionale del Lazio, che ha conquistato il primo gradino del podio con il tempo straordinario di 43. . ... (Leggi la notizia)

Atletica, la Lombardia vince i Campionati Italiani Cadetti. Doualla e Shablii risolutori in staffetta - Le prove multiple sono andate a Ivan Davide Muraro e Sofia Zanon, mentre nelle staffette 4×100 hanno fatto la differenza la Lombardia di Kelly Ann Doualla (46. 30). 80 metri), dalla stoccata della quotatissima Kelly Doualla sugli 80 metri e dal nuovo nome di Artem Shablii sul rettilineo accorciato. ... (Leggi la notizia)