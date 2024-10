Arrestato per terrorismo a Bergamo, il 22enne risponde al gip e nega le accuse (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ha risposto alle domande del gip, Saied El Naijar, il 22enne di origini egiziane Arrestato per apologia del terrorismo dalla Digos di Brescia e Bergamo nell’ambito di un’inchiesta della procura di Brescia. Il giovane, difeso dall’avvocato del foro di Brescia, Laura Schiffo, durante l’interrogatorio di convalida che si è svolto lunedì mattina (7 ottobre) ha risposto alle domande del giudice fornendo la propria versione dei fatti. “Ha negato ogni addebito”, si limita a commentare il legale. Secondo gli inquirenti sarebbe stato intenzionato a passare all’azione. Non si accontentava più di inneggiare alla Jihad in rete e voleva colpire i cristiani ritenuti infedeli. In particolare, aveva messo nel mirino una chiesa nel centro di Bergamo. Il ragazzo, per ora, resta in carcere, ma l’avvocato fa sapere di avere presentato istanza di scarcerazione. Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ha risposto alle domande del gip, Saied El Naijar, ildi origini egizianeper apologia deldalla Digos di Brescia enell’ambito di un’inchiesta della procura di Brescia. Il giovane, difeso dall’avvocato del foro di Brescia, Laura Schiffo, durante l’interrogatorio di convalida che si è svolto lunedì mattina (7 ottobre) ha risposto alle domande del giudice fornendo la propria versione dei fatti. “Hato ogni addebito”, si limita a commentare il legale. Secondo gli inquirenti sarebbe stato intenzionato a passare all’azione. Non si accontentava più di inneggiare alla Jihad in rete e voleva colpire i cristiani ritenuti infedeli. In particolare, aveva messo nel mirino una chiesa nel centro di. Il ragazzo, per ora, resta in carcere, ma l’avvocato fa sapere di avere presentato istanza di scarcerazione.

