Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge "La promessa" una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull'emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. "La promessa" è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le Anticipazioni La promessa. Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 7 Ottobre Durante una battuta di caccia, Curro e Feliciano vengono gravemente feriti da colpi di fucile. Le loro condizioni sono critiche e necessitano di un intervento immediato. Alonso ordina a Manuel di contattare il dottor Sandoval per operare Curro, mentre Petra, disperata, attende notizie su Feliciano, anch'egli in gravi condizioni?.

Zon.it - Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 7 Ottobre

