Angelo Piazza nominato Responsabile provinciale delle Politiche giovanili di Forza Italia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAngelo Piazza è stato nominato Responsabile provinciale delle Politiche giovanili di Forza Italia. Piazza avrà il compito di coordinare le iniziative volte a sostenere i giovani promuovendo Politiche inclusive e al passo con le sfide contemporanee. “Angelo Piazza è la persona giusta al posto giusto. Con la sua passione, competenza e attenzione ai bisogni delle nuove generazioni, sono certo che saprà dare un contributo significativo allo sviluppo delle nostre Politiche giovanili. Questa nomina rappresenta il nostro impegno concreto per costruire un futuro migliore per i giovani, un futuro che valorizzi il loro talento e le loro ambizioni”, ha dichiarato il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. “Sono onorato di poter contribuire al percorso di crescita e formazione delle nuove generazioni. Anteprima24.it - Angelo Piazza nominato Responsabile provinciale delle Politiche giovanili di Forza Italia Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPiazza è stato nominatodi. Piazza avrà il compito di coordinare le iniziative volte a sostenere i giovani promuovendoinclusive e al passo con le sfide contemporanee. “Piazza è la persona giusta al posto giusto. Con la sua passione, competenza e attenzione ai bisogninuove generazioni, sono certo che saprà dare un contributo significativo allo svilupponostre. Questa nomina rappresenta il nostro impegno concreto per costruire un futuro migliore per i giovani, un futuro che valorizzi il loro talento e le loro ambizioni”, ha dichiarato il deputato e segretariodi, Francesco Maria Rubano. “Sono onorato di poter contribuire al percorso di crescita e formazionenuove generazioni.

Cina : responsabile politiche energetiche WWF - Paese chiave in cooperazione Sud-Sud sul clima - “Affronteremo il cambiamento climatico solo se lavoreremo insieme per cambiare la situazione”, ha aggiunto la donna. Rafforzare tale cooperazione sulla questione del clima e’ molto importante”, ha dichiarato Fernanda de Carvalho, responsabile delle politiche energetiche del World Wide Fund for ... (Romadailynews.it)