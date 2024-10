Almanacco | Martedì 8 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno (Di lunedì 7 ottobre 2024) Martedì 8 Ottobre è il 282° giorno del calendario gregoriano, mancano 84 giorni alla fine dell’anno.santo del giorno: Santa Reparataproverbio di Ottobre Per S. Reparata, ogni oliva è inoliataaccadde oggi1967 – Che Guevara e i suoi uomini vengono catturati in Bolivia Modenatoday.it - Almanacco | Martedì 8 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)è il 282°del calendario gregoriano, mancano 84 giorni alla fine dell’anno.del: Santa ReparatadiPer S. Reparata, ogni oliva è inoliata1967 – Che Guevara e i suoi uomini vengono catturati in Bolivia

