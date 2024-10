Quifinanza.it - Allerta meteo da gialla a rossa, Genova a rischio: arriva l’uragano Kirk

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Italia si prepara a una nuova ondata di maltempo che potrebbe mettere a dura prova il territorio, che colpirà in particolare la Liguria. Mentre sul genovese l’si alza al livello arancione, è il levante ligure a dover fare i conti con lo scenario più critico:in arrivo nella giornata di domani 8 ottobre sui bacini grandi della zona C. Interessata dall’anche il nord della Toscana. A rilasciare l’avviso è Arpal, che nelle prossime ore monitorerà l’evoluzione della perturbazione, accentuata dall’imminente arrivo del. Previsioni e scenari: scuola e decisioni in sospeso Le piogge e i temporali sono previsti intensificarsi nelle prossime ore, ed è probabile che i sindaci decidano di chiudere alcuni istituti più soggetti a rischi.