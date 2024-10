A Lucca chiude Serendepico, ma la cucina di Masaki Kuroda ritrova la sua identità giapponese al Nida (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dapprima fu una una cucina di tradizione italiana con importanti influenze orientali. D’altra parte Masaki Kuroda è chef nato a Kumamoto, sull’isola Kyushu, che con la Sicilia ha in comune il calore dei luoghi a sud. Oggi il cerchio si chiude e il cuoco torna ad abbracciare la cultura da cui proviene, quella giapponese. Masaki e Sabrina Falconi hanno infatti consegnato le chiavi del Serendepico, il ristorante che dal 2015 gestivano a Gragnano, sulle colline di Lucca. D’ora in poi si dedicheranno al Nida, la creatura nata tre anni fa. «Eravamo in piena pandemia, offrivamo solo specialità giapponesi da asporto», spiega Sabrina Falconi, arrivata al Serendepico nel 2012 quando ai fornelli ancora c’era Damiano Donati, dopodiché Oscar Severini e infine Masaki Kuroda. Gamberorosso.it - A Lucca chiude Serendepico, ma la cucina di Masaki Kuroda ritrova la sua identità giapponese al Nida Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dapprima fu una unadi tradizione italiana con importanti influenze orientali. D’altra parteè chef nato a Kumamoto, sull’isola Kyushu, che con la Sicilia ha in comune il calore dei luoghi a sud. Oggi il cerchio sie il cuoco torna ad abbracciare la cultura da cui proviene, quellae Sabrina Falconi hanno infatti consegnato le chiavi del, il ristorante che dal 2015 gestivano a Gragnano, sulle colline di. D’ora in poi si dedicheranno al, la creatura nata tre anni fa. «Eravamo in piena pandemia, offrivamo solo specialità giapponesi da asporto», spiega Sabrina Falconi, arrivata alnel 2012 quando ai fornelli ancora c’era Damiano Donati, dopodiché Oscar Severini e infine

