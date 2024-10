7 ottobre, un anno fa l’attacco di Hamas a Israele (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cerimonie di commemorazione in tutto il Paese Un anno fa, il 7 ottobre 2023, Hamas attaccava Israele uccidendo 1200 persone e rapendono oltre 200. Un evento tragico che ha scatenato una guerra che sta coinvolgendo altri attori del Medio Oriente. Cerimonie di commemorazione in tutto il Paese Sbircialanotizia.it - 7 ottobre, un anno fa l’attacco di Hamas a Israele Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cerimonie di commemorazione in tutto il Paese Unfa, il 72023,attaccavauccidendo 1200 persone e rapendono oltre 200. Un evento tragico che ha scatenato una guerra che sta coinvolgendo altri attori del Medio Oriente. Cerimonie di commemorazione in tutto il Paese

Israele - Gaza e il Medio Oriente a un anno dal 7 ottobre - Continua a leggere . Ma cos’è successo in questi dodici mesi? A un anno da quella data, proviamo a ricostruire come si è arrivati fin qui. È quello che è successo da quando, il 7 ottobre 2023, si è riacceso il conflitto tra Israele e Palestina. 41mila morti, quasi 90mila feriti a Gaza, circa ... (Fanpage.it)

7 ottobre - Gad Lerner sul Nove : “Oggi israeliani e palestinesi fanno i conti con la stessa domanda : siamo più sicuri o solo più colmi d’odio?” - È un mondo che va rispettato nella sua complessità, che non vuole semplicemente riprodurre il modello occidentale. Il Libano, però, non è tutto Hezbollah. Senti tu come definisci l’azione dell’esercito israeliano in Libano? Un tentativo di rivincita spettacolare di cui il gruppo dirigente ... (Ilfattoquotidiano.it)

Meloni un anno dopo strage 7 ottobre : “Israele ha diritto di difendersi - ma rispetti diritto umanitario” - Giorgia Meloni è intervenuta alla sinagoga di Roma, un anno dopo il massacro del 7 ottobre 2023: "Il popolo israeliano ha vissuto una delle pagine più drammatiche della sua storia". E denuncia "l'antisemitismo latente e dilagante che deve preoccupare tutti"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Strage del 7 ottobre, commemorazione alla Sinagoga di Roma. Meloni: "La reticenza tradisce un antisemitismo latente" - La premier: "Il 7 ottobre 2023 il popolo israeliano ha vissuto una delle pagine più drammatiche della sua storia" ... (affaritaliani.it)

Israele 7 ottobre, un anno dall'attacco di Hamas: tutte le date del conflitto - Israele ha dato il via questa mattina alle celebrazioni per il primo anniversario dell'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023. Pochi minuti dopo il movimento ha lanciato contro il Paese 4 razzi ... (ilmattino.it)

Un anno dal massacro del 7 ottobre, il Medio Oriente in fiamme - Il 7 ottobre 2023, alle 6:29 del mattino, un attacco senza precedenti ha sconvolto Israele. Migliaia di missili sono stati lanciati verso il territorio israeliano, mentre i confini venivano violati in ... (informazione.it)