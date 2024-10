Lanazione.it - 60 Minuti di…innovazione: Transizione 4.0-5.0. Nuovo Webinar di Confartigianato

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – 60diinnovazione:4.0-5.0.didedicato alle reali opportunità e le sfide che queste Transizioni comportano per le imprese L’iniziativa, on line, si terrà Mercoledì 9 su piattaforma condivisa a partire dalle 17.30 La rivoluzione industriale continua a evolversi con ladalle tecnologie 4.0 a quelle 5.0, trasformando radicalmente i modelli produttivi, organizzativi e sociali. Ma quali sono le reali opportunità e le sfide che queste transizioni comportano per le imprese? L’evento sarà un’occasione unica per approfondire le informazioni sul credito d’imposta sui beni strumentali e sugli incentivi; verranno fornite anche delucidazioni a quanti hanno usufruito già di queste agevolazioni. Ildal titolo “60diinnovazione:4.0-5.