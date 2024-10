Wta di Pechino, formidabili Errani e Paolini: trionfano nel torneo doppio (Di domenica 6 ottobre 2024) Pechino, 6 ottobre 2024 – Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano nel doppio al torneo Wta 1000 di Pechino (cemento, montepremi 8.955.610 dollari). In finale – la settima raggiunta insieme (Olimpiadi comprese) – la 37enne di Massa Lombarda e la 28enne di Bagni di Lucca, quinte teste di serie, si impongono per 6-4, 6-4, in un’ora e mezza di partita, sulla taipanese Hao-Chin Chan e la russa Veronika Kudermetova, settime teste di serie. Per le azzurre si tratta del quarto titolo in stagione (compreso l’oro olimpico di Parigi), il quinto in carriera, su sette finali disputate. Errani e Paolini si sono anche assicurate la prima partecipazione per una giocatrice o una coppia italiana alle Wta Finals – che quest’anno si giocheranno a Ryadh – dal 2015. (Fonte Adnkronos) Foto jasminePaolini Instagram ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Sarae JasminenelalWta 1000 di(cemento, montepremi 8.955.610 dollari). In finale – la settima raggiunta insieme (Olimpiadi comprese) – la 37enne di Massa Lombarda e la 28enne di Bagni di Lucca, quinte teste di serie, si impongono per 6-4, 6-4, in un’ora e mezza di partita, sulla taipanese Hao-Chin Chan e la russa Veronika Kudermetova, settime teste di serie. Per le azzurre si tratta del quarto titolo in stagione (compreso l’oro olimpico di Parigi), il quinto in carriera, su sette finali disputate.si sono anche assicurate la prima partecipazione per una giocatrice o una coppia italiana alle Wta Finals – che quest’anno si giocheranno a Ryadh – dal 2015. (Fonte Adnkronos) Foto jasmineInstagram ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. (Ilfaroonline)

Errani e Paolini trionfano nel doppio a Pechino - 955. Per Errani e Paolini arriva la certificazione matematica per la qualificazione alle WTA di Riyadh, prima partecipazione per una giocatrice o una coppia italiana nel torneo di fine stagione dal 2015. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). Le azzurre hanno sconfitto, con il punteggio di 6-4, 6-4 la ... (Unlimitednews)

Errani e Paolini trionfano nel doppio al WTA 1000 di Pechino: quarta vittoria stagionale per la coppia azzurra - In totale, il duo ha ora raggiunto sette finali e si è imposto in cinque di esse, dimostrando un’ottima sintonia e una crescente competitività nel circuito WTA. Pechino – Sara Errani e Jasmine Paolini si confermano tra le protagoniste del tennis internazionale, conquistando il titolo nel doppio al ... (Thesocialpost)

Tennis, Errani-Paolini trionfano anche a Pechino - Le azzurre hanno battuto in finale Hao-Chin Chan/Veronika Kudermetova, campionesse quest’anno a Stoccarda e finaliste a Bad Homburg e Berlino, 6-4, 6-4 in poco più di 1h30? di gioco. . Con questa finale, inoltre, Paolini ed Errani staccano aritmeticamente il pass per le WTA Finals che si ... (Ildenaro)