Verso la hyper smart society Ecco la nuova edizione de Il Verde e Blu Festival

(Di domenica 6 ottobre 2024) Siamo arrivati a un’epoca in cui le forze tecnologiche stanno rimodellando la nostra società. L’umanità negli ultimi anni ha vissuto cambiamenti complessi ed enormi al tempo stesso, in un contesto fluido che non consente di tornare più indietro. Consapevoli della grandezza delle reti interconnesse e dell’intelligenza artificiale, ora è necessario creare una sinergia tra uomo e macchina tale che si possa guidare l’evoluzione di una società che si può definire 5.0. Con le persone al centro della tecnologia e con il fine del benessere dell’umanità. Perché è vero che il digitale ormai è fondamentale per la nostra vita ma solo se declinatola sostenibilità economica, ambientale e sociale. Cioè in funzione di una Social Innovation e del cittadino. (Formiche)