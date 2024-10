Ternana-Campobasso, Ignazio Abate: “Settimana ottima e rifinitura senza la giusta energia. Ci aspetta la prova di maturità” (Di domenica 6 ottobre 2024) Una partita da affrontare al meglio, senza pensare alle vicende extracampo. Il tecnico Ignazio Abate ha presentato Ternana-Catanzaro nel corso della conferenza stampa che anticipa il match in programma domani, lunedì 7 ottobre, allo stadio Libero Liberati. Al termine dell’allenamento di (Di domenica 6 ottobre 2024) Una partita da affrontare al meglio,pensare alle vicende extracampo. Il tecnicoha presentato-Catanzaro nel corso della conferenza stampa che anticipa il match in programma domani, lunedì 7 ottobre, allo stadio Libero Liberati. Al termine dell’allenamento di (Ternitoday)

