Pisa, 6 ottobre 2024 – "Investire nella formazione di specialisti in medicina subacquea e iperbarica significa fornire strumenti per salvare vite umane e migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria". La Scuola Sant'Anna, in collaborazione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr, ha aperto le iscrizioni per la decima edizione del master "Piergiorgio Data", il primo programma di alta formazione in Italia a fornire le certificazioni europee per la medicina subacquea e iperbarica, riconosciute a livello globale. Un master di primo livello, della durata totale di due anni, al quale i laureati o laureandi in medicina potranno iscriversi fino al 18 novembre.

Sott’acqua e nello spazio. La medicina dei sub per salvare vite umane e colonizzare altri mondi - La Scuola Sant’Anna in collaborazione con l’istituto di fisiologia clinica del Cnr lancia la decima edizione del master “Piergiorgio Data” ...(lanazione)

