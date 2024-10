Serie A, la classifica aggiornata dopo la 7ª giornata: Inter seconda alla sosta (Di domenica 6 ottobre 2024) La sconfitta del Milan facendosi parare due rigori a Firenze porta il campionato alla seconda sosta per le nazionali della stagione. L’Inter passerà queste due settimane al secondo posto nella classifica di Serie A, a -2 dal Napoli capolista e avendo guadagnato punti anche sulla Juventus fermata dal Cagliari. Serie A 2024-2025 – 7ª giornata Napoli-Como 3-1 1? McTominay, 43? Strefezza (C), 53? rig. Lukaku, 86? David Neres Verona-Venezia 2-1 2? Oristanio (VEN), 9? Tengstedt, 81? aut. Joronen Udinese-Lecce 1-0 75? Zemura Atalanta-Genoa 5-1 24?, 50?, 74? rig. Retegui, 60? Éderson, 80? de Roon, 83? Ekhator (G) Inter-Torino 3-2 25?, 35?, 60? M. Thuram (I), 36? Zapata, 86? rig. Vlasic Juventus-Cagliari 1-1 15? rig. D. Vlahovic, 88? rig. Raz. (Di domenica 6 ottobre 2024) La sconfitta del Milan facendosi parare due rigori a Firenze porta il campionatoper le nazionali della stagione. L’passerà queste due settimane al secondo posto nelladiA, a -2 dal Napoli capolista e avendo guadagnato punti anche sulla Juventus fermata dal Cagliari.A 2024-2025 – 7ªNapoli-Como 3-1 1? McTominay, 43? Strefezza (C), 53? rig. Lukaku, 86? David Neres Verona-Venezia 2-1 2? Oristanio (VEN), 9? Tengstedt, 81? aut. Joronen Udinese-Lecce 1-0 75? Zemura Atalanta-Genoa 5-1 24?, 50?, 74? rig. Retegui, 60? Éderson, 80? de Roon, 83? Ekhator (G)-Torino 3-2 25?, 35?, 60? M. Thuram (I), 36? Zapata, 86? rig. Vlasic Juventus-Cagliari 1-1 15? rig. D. Vlahovic, 88? rig. Raz. (Inter-news.it)

