Salvini a Pontida | L’autonomia è realtà Open Arms la destra europea lo difende | Ha salvato i confini

«L'autonomia è realtà e non si torna indietro». E' iniziato da qui l'intervento di Matteo Salvini sul palco di Pontida, edizione numero 36. Il ministro ha ribadito che andrà «avanti a testa alta» al processo Open Arms a Palermo, per cui rischia sei anni di carcere. Ospite del raduno anche il premier ungherese Victor Orban.

Pontida, Salvini infiamma il popolo leghista: «L’estremismo islamico è il cancro del mondo». Sul palco anche Orbán e Wilders - Se vogliono quei migranti che se li tengano!», ha tuonato Orbán. «Fate un applauso ai nostri ospiti stranieri, perché si senta ovunque. Indietro non si torna», ha scandito Salvini in apertura del suo intervento. «Il problema non è il colore della pelle o dove il buon Dio ti ha fatto nascere. . ... (Open.online)

Salvini a Pontida: “L’estremismo islamico è il cancro della Terra” e ribadisce la lotta per l’autonomia - Salvini ha ricevuto il supporto di diversi leader europei, tra cui il premier ungherese Viktor Orbán, che ha elogiato il suo operato per la difesa dei confini L'articolo Salvini a Pontida: “L’estremismo islamico è il cancro della Terra” e ribadisce la lotta per l’autonomia proviene da Il ... (Ildifforme.it)

Pontida, Salvini: "Non molliamo. In manovra paghino i banchieri e non gli operai" - Per il segretario del Carroccio il governo "è compatto". Superstar della kermesse è il generale Roberto Vannacci che sulla cittadinanza manda un messaggio a Forza Italia e a Tajani: "Non si regala". "Noi non molliamo. A Pontida va in scena il tradizionale raduno della Lega sul pratone del paese ... (Liberoquotidiano.it)

Open Arms, ora salvini va all’assalto dei giudici: “Io in galera a testa alta” - “Prima gli italiani” è scomparso. Figurarsi “Padania Libera”. Solo un lontano ricordo. Le ampolle, i druidi, persino le corna non ci sono più. Lo slogan in bella mostra della pontida leghista è scritt ...(ilfattoquotidiano.it)

salvini e Orban, la sfida alla Ue: «E le banche devono pagare» - «Giù le mani da Matteo!». Lo gridano dalle loro casacche i volontari bergamaschi, che per tutta la mattina grigliano salamelle e arrosticini (e la polenta? «Finita, ...(ilmessaggero.it)

pontida 2024: Sovranisti nel fango, tra bandiere e banchieri - salvini e Orban infiammano il raduno della Lega, ma il pratone resta a metà. Tra autonomia, immigrazione e stoccate ai banchieri, il sovranismo trova casa a pontida ...(giornalelavoce.it)