Pensa di aver trovato cadavere in giardino, chiede aiuto su tiktok e arriva la polizia ma era solo un tappeto (Di domenica 6 ottobre 2024) La polizia di Columbus, in Usa, ha confermato di aver avviato una indagine sul caso e una ispezione sul posto, dopo la segnalazione dei proprietari della casa, e che si è avvalsa anche di unità cinofile con cani addestrati ma il tutto si è concluso senza che fossero rinvenuti resti umani o animali. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ladi Columbus, in Usa, ha confermato diavviato una indagine sul caso e una ispezione sul posto, dopo la segnalazione dei proprietari della casa, e che si è avvalsa anche di unità cinofile con cani addestrati ma il tutto si è concluso senza che fossero rinvenuti resti umani o animali. (Fanpage.it)

Fanpage.it - Pensa di aver trovato cadavere in giardino, chiede aiuto su tiktok e arriva la polizia ma era solo un tappeto

La polizia ha arrestato due uomini per aver cercato di rubare una friggitrice ad aria ed aggredito il vigilante di un supermercato - Dalla questura di Verona fanno sapere che sono finiti in manette due cittadini stranieri, un quarantatreenne e un trentanoveenne di origini tunisine, i quali avrebbero «sottratto una friggitrice ad aria da un supermercato», nonché «aggredito il vigilante per assicurarsi la fuga». L'episodio... (Veronasera.it)

Cosimo Napolitano, comandante polizia locale suicida nel Barese: si è sparato dopo aver accompagnato in stazione la moglie - Il comandante della polizia locale di Ascoli Satriano (Foggia), Cosimo Napolitano, di 42 anni, si è tolto la vita uccidendosi con la sua pistola di ordinanza in una abitazione di San... (Ilmattino.it)

Alluvione Emilia Romagna, le immagini di Traversara allagata girate dall’elicottero della polizia - In tarda mattinata il Lamone ha infatti rotto gli argini, allagando il paese. Ci sono due persone disperse per le quali sono in corso le ricerche. . Anche la campagna e le cascine nelle zone circostanti sono allagate, con acqua corrente nelle strade. È ancora in corso il recupero delle persone ... (Ilfattoquotidiano.it)

Milano, cosa sappiamo sulla scomparsa del medico del San Raffaele Davide Piccinali - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, cosa sappiamo sulla scomparsa del medico del San Raffaele Davide Piccinali ...(tg24.sky.it)

Quali sono i miei diritti se vengo arrestato? - Cosa succede se una persona viene colta in flagranza di reato? L’arrestato ha diritto all’avvocato nel momento in cui viene eseguita la misura?(laleggepertutti.it)

Milano, scomparso da tre giorni un medico specializzando del San Raffaele - Milano, il fratello del medico scomparso: "Stiamo ricevendo segnalazioni da persone che dicono di averlo incontrato, ma al momento non ci sono novità ".(tgcom24.mediaset.it)