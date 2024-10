Padova, presidente Peghin: «Ci siamo vendicati dopo i playoff. Vittoria sofferta, ma bellissima» (Di domenica 6 ottobre 2024) Il presidente del Padova Francesco Peghin non si tira indietro nell'analizzare il derby contro il Vicenza ancora a caldo nel post gara: «Una grande sofferenza, ma una Vittoria che ripaga tanto. Una sorta di vendetta dopo i playoff. È andata così ed è una gioia incredibile. Un pubblico incredibile (Di domenica 6 ottobre 2024) IldelFrancesconon si tira indietro nell'analizzare il derby contro il Vicenza ancora a caldo nel post gara: «Una grande sofferenza, ma unache ripaga tanto. Una sorta di vendetta. È andata così ed è una gioia incredibile. Un pubblico incredibile (Padovaoggi)

Anci Veneto, Mario Conte riconfermato presidente: due padovani come vice - Si è svolta oggi, sabato 28 settembre, al Sant’Artemio - sede della Provincia di Treviso – la 17^ assemblea regionale congressuale di Anci Veneto che ha visto all’unanimità riconfermato per altri cinque anni alla guida dell’Associazione dei Comuni il sindaco del capoluogo trevigiano Mario Conte... (Padovaoggi)

Duecento agricoltori padovani alla giornata del pensionato e della famiglia a Gazzo - Una domenica dedicata ai “senior” di Coldiretti, gli agricoltori pensionati che si sono ritrovati a Gazzo per la “Giornata provinciale del pensionato e della famiglia” il tradizionale appuntamento che ...(padovanews)

Padova, presidente Peghin: «Ci siamo vendicati dopo i playoff. Vittoria sofferta, ma bellissima» - Il numero 1 biancoscudato entusiasta per il successo nel derby e invita tutto l'ambiente a restare con i piedi per terra ...(padovaoggi)

